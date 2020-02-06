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شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل أعمال مشروع بناء المعهد الفني والتدريب المهني بوادي حضرموت والان مع التفاصيل
الخميس 6 فبراير 2020
تتواصل أعمال الانشاء بمشروع بناء المعهد الفني والتدريب المهني بمدينة سيئون بوادي حضرموت، بتمويل من حصة المحافظة من مبيعات النفط، وبكلفة اجمالية تقدر بـ 706.027$.
ويهدف المشروع الذي بلغت نسبة انجازه 32%، إلى تعزيز البنية التحتية للمعاهد المهنية بما يمكنها من ممارسة دورها الفعال في التعليم الفني والمهني، وتطوير مستويات مخرجاتها بما ينعكس على الواقع المهني للمواطنين.
ويأتي المشروع كأحد المشاريع في قطاعات التعليم العالي الذي تبدي السلطات المحلية اهتماماً متزايداً به، ضمن استراتيجياتها في تطوير المنشئات التعليمية في عموم مديريات وداي حضرموت.
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