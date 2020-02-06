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تواصل أعمال مشروع بناء المعهد الفني والتدريب المهني بوادي حضرموت

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 6 فبراير 2020

تتواصل أعمال الانشاء بمشروع بناء المعهد الفني والتدريب المهني بمدينة سيئون بوادي حضرموت، بتمويل من حصة المحافظة من مبيعات النفط، وبكلفة اجمالية تقدر بـ 706.027$.

 

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ويهدف المشروع الذي بلغت نسبة انجازه 32%، إلى تعزيز البنية التحتية للمعاهد المهنية بما يمكنها من ممارسة دورها الفعال في التعليم الفني والمهني، وتطوير مستويات مخرجاتها بما ينعكس على الواقع المهني للمواطنين.

 

ويأتي المشروع كأحد المشاريع في قطاعات التعليم العالي الذي تبدي السلطات المحلية اهتماماً متزايداً به، ضمن استراتيجياتها في تطوير المنشئات التعليمية في عموم مديريات وداي حضرموت.

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