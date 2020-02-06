قرقاش: اتفاق الرياض جاء لتوحيد الصف اليمني ضد الانقلاب

الخميس 6 فبراير 2020

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إن اتفاق الرياض وبجهد سعودي استثنائي جاء لتوحيد الصف اليمني ضد الانقلاب الحوثي، والتهرب من تطبيقه ينعكس ضعفاً وتفكيكاً في خضم المواجهة مع الحوثي.



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وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، شباط 06، 2020: باتت محاولاتُ البعض الزج باسم الإمارات كشمّاعة مكشوفةً وواهية لا تنطلي على أحد.

يشار إلى أن إخوان اليمني درجوا على مهاجمة الإمارات خدمة لدولة قطر وبإيعاز منها.