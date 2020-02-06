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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 أشخاص بينهم نساء وأطفال بسقوط صاروخ باليستي حوثي على منزلهم في مأرب والان مع التفاصيل
الخميس 6 فبراير 2020
أصيب ستة أشخاص بينهم نساء وأطفال ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة وجميعهم من أسرة نازحة من مديرية أرحب بمحافظة صنعاء إلى محافظة مأرب، جرّاء سقوط صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية، مساء اليوم، على منزلهم الكائن في حي الروضة السكني بمدينة مأرب.
وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب، إن الصاروخ الباليستي الحوثي سقط على منزل المواطن شريان صالح الظرفي 50 عاما ما أدى إلى إصابته وإصابة كل من عصام شريان (17 سنة) وآيات شريان (13 سنة)، ودعاء سنان علي رياش (25 سنة) وآية شريان (7 سنوات) وراوية عبدالله صالح مرح (45 سنة).
وأشار المصدر إلى أن البحث ما يزال جاريا تحت أنقاض منزل الأسرة الذي دمره الصاروخ على مفقودين، كما تسبب سقوط الصاروخ بحدوث أضرارا كبيرة بمنازل المواطنين المجاورة.
يُشار إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية أطلقت في الـ 22 من شهر يناير الماضي صاروخا باليستيا استهدف منزلا في حي الروضة السكني أيضا يسكنه البرلماني مسعد حسين حسين السوادي النازح من محافظة البيضاء، ما أدى إلى استشهاد امرأتين وإصابة أربعة آخرين وتدمير المنزل وتضرر المنازل المجاورة.
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