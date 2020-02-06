شكرا لقرائتكم خبر عن كلية البنات بجامعة سيئون تشهد تواصلاً لمشاريع التنمية والان مع التفاصيل

الخميس 6 فبراير 2020 شهدت كلية البنات التابعة لجامعة سيئون بوادي حضرموت، تواصلاً لمشروع استكمال الدور الأرضي وبناء الدور الأول من المبنى الجديد للكلية، الذي بلغت كلفة انشائه 231.941$ ، بتمويل من حصة المحافظة من مبيعات النفط.

Advertisements ويتكون المشروع الذي بلغت نسبة انجازه 70% من 8 قاعات دراسية ومكاتب إدارية مع مرافقاتها. ويأتي المشروع ضمن أولويات السلطات المحلية في دعم وتشجيع التعليم الجامعي للفتاة، الذي شهد اقبال متزايداً خلال الفترة الحالية، وضمن مساعيها لايجاد بيئة تعليمية مناسبة.

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