شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا لـ564 حالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت السلطات الصينية، صباح الخميس، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة “فيروس كورونا الجديد” إلى 564 حالة.

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جاء ذلك بحسب بيان صادر عن اللجنة الحكومية للصحة بالصين، أشارت فيه إلى أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى 28 ألفًا و18 شخصًا من بينها 3 آلاف 859 حالتهم خطيرة.

ولفت البيان إلى أن عدد المشتبه في إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 24 ألفاً و702 حالة، وأن عدد من وضعوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بأي شكل من الأشكال مع مصابين، ارتفع إلى 186 ألفاً و354 شخصًا، فيما تماثل 1153 شخصًا للشفاء.

وتشير هذه الأرقام إلى وفاة 73 حالة بالصين جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة المنقضية، كما ارتفع عدد من تأكد إصابتهم بالفيروس بمقدار 3694 حالة جديدة.