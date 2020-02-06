الكونجرس الأمريكي يبرّئ «ترامب» من تهم استغلال السلطة

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي أمس (الأربعاء)، تبرئة الرئيس دونالد ترامب بشكل نهائي من تهم إساءة استغلال السلطة وتعطيل عمل الكونجرس. وصوّت 52 عضواً بمجلس الشيوخ المكون من 100 عضو على تبرئة الرئيس الأمريكي من تهمة استغلال السلطة. فيما صوّت 53 عضواً على تبرئة ترامب من تهمة عرقلة عمل الكونجرس ليكتب بذلك نهاية لمساعي عزله من قِبل الأعضاء الديمقراطيين.

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