شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 1153 مصابا بفيروس كورونا من المستشفيات بالصين والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الخميس خروج 1153 شخصا من المصابين بفيروس كورونا المتحور الجديد من المستشفيات بعد تعافيهم.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة"شينخوا" عن اللجنة الوطنية الصحية القول إن 261 شخصا خرجوا من المستشفيات أمس الأربعاء بعد شفائهم.
وقد ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 563 شخصا على الأقل.
كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى28018 حالة، بحسب السلطات الصحية الصينية اليوم.
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