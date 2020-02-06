شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني واعتقال اثنين في جنين وبيت لحم والان نبدء بالتفاصيل
استشهد اليوم شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وإصابة آخرين في مدينة جنين.
وذكرت مصادر محلية في جنين، أن مواجهات عنيفة اندلعت في مدينة جنين، بعد قيام قوات الاحتلال بهدم منزل الأسير أحمد جمال القنبع للمرة الثانية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية، مما أدى إلى استشهاد الشاب يزن منذر أبو طبيخ وأصيب 7 آخرين وصفت جروح أحدهم بالخطيرة.
واعتقل جيش الاحتلال اليوم فلسطينيين من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية في بيت لحم، بأن جيش الاحتلال اعتقل أحمد إبراهيم العمور، وحسن رائد العمور، بعد أن داهم منزليهما وقام بتفتيشها.
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