شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا .. مصرع شخصين بعد خروج قطار عن القضبان والان نبدء بالتفاصيل
لقي شخصان على الأقل مصرعهما فيما أصيب آخران بجروح خطيرة اليوم إثر خروج قطار عن القضبان في إقليم لودي بشمال إيطاليا مما تسبب باضطراب حركة المرور على الخط الذي يربط بين ميلانو وبولونيا.
وذكرت شركة السكك الحديدية الحكومية في بيان أن القطار خرج عن القضبان على بعد نحو 40 كيلومترًا من ميلانو، مضيفًا أنه يجري التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
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