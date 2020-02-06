الاردن تقرر منع تصدير الكمامات

أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، الخميس، قراراً إلى المنافذ الحدودية بالتعاون مع الجمارك الأردنية يمنع تصدير الكمامات.
وقال مدير عام المؤسسة هايل عبيدات لصحيفة "المملكة"، إن بعض الحالات تلجأ إلى تهريبها وهناك مصنع محلي لإنتاج الكمامات سيكون جاهزا الأسبوع المقبل ينتج ما يقل عن 10000 كمام في الساعة.
وأوضح عبيدات أن هناك مخزونا يكفي لما لا يقل عن 6 أشهر لجميع أنواع الكمامات، بحسب "سبوتنك".
وأكد عبيدات أنه "تم التنبيه على ضرورة الحفاظ على السعر المتعارف عليه للكمامات وما كان سعرها قبل شهر أو شهرين والذي يأتي من فواتير الاستيراد".
وأوضح عبيدات أن هناك مخزونا يكفي لما لا يقل عن 6 أشهر لجميع أنواع الكمامات، بحسب "سبوتنك".
وأكد عبيدات أنه "تم التنبيه على ضرورة الحفاظ على السعر المتعارف عليه للكمامات وما كان سعرها قبل شهر أو شهرين والذي يأتي من فواتير الاستيراد".
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