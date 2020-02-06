نقابة معلمي النجف تطرح مبادرة لنزع فتيل الفتنة بالمحافظة

طرحت نقابة معلمي النجف، الخميس، مبادرة لنزع فتيل الفتنة بالمحافظة، فيما دعت الجميع لدعم التظاهرات السلمية وزيادة زخم التظاهر السلمي.

وقالت النقابة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الأيام الصعبة تحتاج لأقصى درجات ضبط النفس والتحلي بالصبر والحكمة و في الوقت الذي ندين استخدام كل انواع السلاح والعنف نشعر بالألم والحزن على فقدان أحبتنا شهداء ساحة الصدرين شموع النجف الاشرف التي أضاءت طريق الحرية المعتم بدمائهم الطاهرة لهم الرحمة والخلود".

واضافت "نحن اليوم بأمس الحاجة لنزع فتيل فتنه لاتبقي ولاتذر أن حدثت لاسامح الله"، مشية الى ان "من واجبنا الوطني والاخلاقي، ان نتقدم للجميع بمبادرة".

وتضمنت المبادرة:

١- انسحاب كافة المظاهر المسلحة من ساحات وشوارع النجف الاشرف وساحة الصدرين.

۲- تسليم الملف الأمني لقوات الجيش العراقي حصرا.. خاصة ساحة الصدرين والشوارع المحيطة بها.

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3 - فتح تحقيق معمق ومن جهة قضائية بملابسات حادثة ساحة الصدرين. لمعرفة الأسباب التي أدت إلى سقوط ضحايا ومحاسبة المقصر وفق القانون العراقي.

4 - على كل الأطراف التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وفسح المجال لنزع فتيل الازمة.

5- ندعو الجميع لدعم التظاهرات السلمية وزيادة زخم التظاهر السلمي.

واكدت ان "نقابة المعلمين فرع النجف الاشرف مازالت مع الجماهير المطالبة بالإصلاح بالطرق السلمية".

وشهدت محافظة النجف يوم امس الاربعاء، مصادمات بين متظاهرين واصحاب القبعات الزرقاء، ادت الى سقوط شهداء وجرحى، فيما وصل وزير الداخلية ياسين الياسري الى المحافظة للاطلاع على الوضع الامني فيها.