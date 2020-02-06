تعرف على تكلفة المعيشة للاسرة في بغداد

كشف تقرير نشر على موقع "نومبيو" الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، ان تكلفة المعيشة الشهرية للاسرة في بغداد تتعدى مليونين و250 الف دينار شهريا.

وقال التقرير بحسب آخر تحديث في شهر شباط، إن "تكلفة المعيشة الشهرية في بغداد للاسرة المتكونة من اربعة اشخاص في بغداد ومن دون احتساب الايجار تبلغ كمعدل مليونين و253 الف دينار".

واضاف ان "تكلفة المعيشة للشخص الواحد شهريا في بغداد وبدون ايجار تبلغ 675 الف و142 دينار".

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واشار التقرير الى ان "العائلة المكونة من اربعة اشخاص تنفق شهريا على المطاعم 343 الف 676 دينار فيما تقوم بانفاق 127 الف و585 دينار على الفسحة"، مبينا ان "الاسرة تنفق شهريا مقدار 711 الف و229 دينار على الطعام في المنزل".

واوضح التقرير ان "الشرب في المنزل تبلغ نفقاته شهريا 54 الف و859 دينار، فيما تبلغ نفقات الاسرة على وسائل النقل شهريا 142 الف و800 دينار، كما تنفق الاسرة شهريا على اوقات الفراغ والرياضة مقدار 294 الف 941 دينار، فيما تنفق شهريا على الخدمات من كهرباء وماء 250 الف 661 دينار".

ولفت الى ان "الاسرة تبلغ نفقاتها شهريا على الملابس والاحذية مقدار 89 الف و523 دينار، فيما تبلغ نفقات الاسرة على الخدمات الاخرى شهريا من مستلزمات منزلية والكترونية مقدار 238 الف و353 دينار".