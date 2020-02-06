أفاد مسؤول فلسطيني اليوم الأربعاء بأن الرئيس محمود عباس سيتوجه إلى نيويورك الإثنين المقبل حيث سيقدم الفلسطينيون الثلاثاء مشروع قرار للتصويت ضد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.
وأضاف "إذا استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع القرار فسيتم دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد تحت بند "متحدون من أجل السلام"، وتابع "نتوقع تصويت الغالبية في الجمعية العامة على رفض خطة ترامب نتنياهو".
من جانبه أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية أن الرئيس عباس "سيصل إلى نيويورك الإثنين المقبل وسيلقي كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن الثلاثاء".
وأوضح أنه "بالتنسيق الكامل مع تونس الممثل العربي في المجلس وكذلك مع ممثل الدول الإسلامية مندوب أندونيسيا سيتم تقديم مشروع قرار للتصويت عليه في جلسة مجلس الأمن".
وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد الثلاثاء دور الأمم المتحدة كحامية للقانون الدولي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
ومن المقرر أن يطلع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي والمهندس الرئيسي لخطة الإدارة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والتي أغضبت الفلسطينيين، أعضاء مجلس الأمن ال14 على الخطة في جلسة مغلقة ظهر الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر عباس في نيويورك لعرض مشروع قرار ضد خطة ترامب للسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.