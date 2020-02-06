جدول مباريات العراق في بطولة الملك عبد الله لكرة السلة

رياضة 2020-02-06 | 10:05 305 مشاهدة يستعد المنتخب الوطني لكرة السلة، للمشاركة في بطولة الملك عبد الله والمقرر اقامتها في الأردن للفترة من 10-15 شباط الجاري. وستقام البطولة بمشاركة 5 منتخبات وهي: الأردن والعراق ولبنان وسوريا والبحرين. وفيما يلي جدول مباريات اسود الرافدين في البطولة: Advertisements العراق X سوريا ---- 11 (شباط) الساعة 5 مساءً (قاعة الأمير حمزة). العراق X الأردن ---- 12 (شباط) الساعة 7 مساءً. (قاعة الحسن).



العراق X لبنان ---- 13 (شباط) الساعة 7 مساءً. (قاعة الأمير حمزة). العراق X لبنان ---- 13 (شباط) الساعة 7 مساءً. (قاعة الأمير حمزة). العراق X البحرين ---- 14 (شباط) الساعة 7 مساءً. (قاعة الأمير حمزة). وستكون مباريات البطولة منقولة مباشرة على القناة الرياضية الأردنية.

المحرر: محمد خليل

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