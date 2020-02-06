كل ما تود معرفته عن مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك اسبانيا

,يستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسييداد، في تمام الساعة التاسعة على ملعب سانتياجو برنابيو، وتُذاع المباراة عبر قناة "السعودية الرياضية HD3.
ومن المؤمل ان يدخل ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أريولا.
خط الدفاع: ناتشو، ميلياتو، راموس، مارسيليو.
خط الوسط: كروس، فالفيردي، مودريتش.
خط الهجوم: رودريجو، فينسيوس، بنزيما.
وفي مباراة أخرى، يواجه فريق أتلتيك بيلباو نظيره برشلونة في تمام الساعة 11 مساءً على ملعب سان ماميس وتنقلها فضائية السعودية الرياضية HD1.
وفيما يلي التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو:
حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.
خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، ألبا.
خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، فيدال.
خط الهجوم: ميسي، أنسو فاتي، جريزمان.
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