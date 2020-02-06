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كل ما تود معرفته عن مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك اسبانيا

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,يستعد لمواجهة ريال سوسييداد، في تمام الساعة التاسعة على ملعب سانتياجو برنابيو، وتُذاع المباراة عبر قناة " HD3.

ومن المؤمل ان يدخل ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى: أريولا.

خط الدفاع: ناتشو، ميلياتو، راموس، مارسيليو.

خط الوسط: كروس، فالفيردي، مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو، فينسيوس، بنزيما.

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وفي مباراة أخرى، يواجه فريق أتلتيك بيلباو نظيره في تمام الساعة 11 مساءً على ملعب سان ماميس وتنقلها فضائية السعودية الرياضية HD1.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، ألبا.


خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، فيدال.

خط الهجوم: ، أنسو فاتي، جريزمان.

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