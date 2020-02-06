بالصور.. ما عثر عليه تحت الارض في عين الجحش

افاد مصدر امني، الخميس، بأن قوة امنية عثرت على كدس كبير من العتاد والمتفجرات في نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية وعلى ضوء معلومات ومتابعة تمكنت من العثور على انفاق وحاويات مدفونه تحت الأرض في مقالع عين الجحش بنينوى".

واضاف ان "هذه الانفاق والحاويات تحوي بداخلها على أعتدة ومتفجرات وتجهيزات للدواعش"، مشيرا الى انه "تم تدمير الأنفاق وتفجير المتفجرات والاستيلاء على الاعتدة".

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