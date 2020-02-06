- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
افاد مصدر امني، الخميس، بأن قوة امنية عثرت على كدس كبير من العتاد والمتفجرات في نينوى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية وعلى ضوء معلومات ومتابعة تمكنت من العثور على انفاق وحاويات مدفونه تحت الأرض في مقالع عين الجحش بنينوى".
واضاف ان "هذه الانفاق والحاويات تحوي بداخلها على أعتدة ومتفجرات وتجهيزات للدواعش"، مشيرا الى انه "تم تدمير الأنفاق وتفجير المتفجرات والاستيلاء على الاعتدة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ما عثر عليه تحت الارض في عين الجحش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.