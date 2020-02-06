الكونجرس الأمريكي: دونالد ترامب بريء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتصرا في معركة "عزله" بعد تصويت مجلس الشيوخ، الأربعاء، على رفض التهمتين الموجهتين له.

ترامب ينتصر في معركة "عزله".. براءة من التهمتين

محاكمة عزل ترامب.. البداية والنهاية

وبرأ مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي من التهمتين الموجهتين إليه من جانب مجلس النواب، وهما: استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.



وخلال تصويت المجلس على التهمة الأولى "استغلال السلطة"، صوّت 52 عضوا بتبرئة ترامب، مقابل 48 عضوا يرون أن الرئيس مذنب.

وفيما يخص التهمة الثانية "عرقلة عمل الكونجرس"، فصوّت 53 عضوا لصالح ترامب.