السعودية تعلق السفر إلى الصين للوقاية من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت المملكة العربية السعودية، الخميس، تعليق سفر مواطنيها والمقيمين غير السعوديين إلى الصين، بهدف الوقاية من فيروس كورونا الجديد.
وأكدت المديرية العامة للجوازات بالمملكة أنه في إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى السعودية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين.
وأشارت الجوازات إلى أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين، وفي حال ثبوت مخالفة المقيمين لتعليق السفر للصين، فلن يسمح له بالعودة للمملكة.
وكانت السلطات الصينية أعلنت، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد إلى 563 شخصا، كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 28018 حالة.
وذكرت اللجنة الوطنية الصحية في الصين أن 73 شخصا لقوا حتفهم خلال الساعات الـ24 الماضية وحدها.
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