انطلاق اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي تمهيدا للقمة الـ33

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة العين الإخبارية الخميس 2020/2/6 11:47 ص بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/2/6 11:47 ص بتوقيت أبوظبي انطلاق اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الخميس، اجتماعات الدورة الـ36 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. اجتماعات تلتئم تمهيدا لعقد القمة الـ33 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، يومي 9 و10 فبراير الجاري، التي ستناقش مواضيع عدة أبرزها مكافحة الإرهاب وتنمية القارة السمراء. ويتناول المجلس التنفيذي في لقاء اليوم مشروع جدول الأعمال والمقررات والإعلانات المنبثقة عن اجتماع أعضاء لجنة الممثلين الدائمين الذي انعقد يومي 21 و22 يناير/كانون الثاني المنصرم.

Advertisements وتشهد الجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس التنفيذي كلمة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وأخرى لوزير خارجية مصر سامح شكري.

وتولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي من فبراير/شباط 2019، فيما ستترأس جنوب أفريقيا الدورة الحالية 2020.

وتتصدر القمة المرتقبة ملفات شائكة على رأسها السلم والأمن والصراعات والإرهاب، فضلا عن موضوعها الرئيسي شعار القمة "إسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا". وتناقش أيضا تقارير الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي ومنظمة التجارة الحرة الأفريقية، وانتخاب 10 أعضاء بمجلس السلم والأمن والملف الليبي.

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