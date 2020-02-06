الجرب ينتشر في الدوحة بسبب المنتجات التركية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

انتقد قطريون على موقع تويتر التعتيم الإعلامي الرسمي في بلادهم، على تفشي مرض الجرب، وأطلقوا هاشتاق #تفشي_الجرب_في_قطر مؤكدين تفشيه في مناطق عدة.



وتداول مغردون بياناً لوزارة الصحة العامة، أعلنت فيه اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة ضد الجرب، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والجهات ذات الصلة، كما نقلت صحيفة العرب الندنية، اليوم الخميس.

ويُذكر أن تركيا شهدت أيضاً منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تفشي الجرب في عدد من مدنها.

وعدد معلقون أسباب انتشار الجرب، فقال بعضهم إنه بسبب المنتجات المستوردة، في إشارة إلى المنتجات التركية، فيما قال آخرون إنه بسبب العمالة الوافدة.

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وتعاني العمالة الوافدة في قطر من ظروف إقامة قاسية ما ساهم في انتشار الأمراض في صفوفها.

واعتبر مغردون أن الأمر لا يتحمل التكتم أو الاستهتار، وكانت مشاركات بعض القطريين لافتة بسبب عنصريتها، إذ اتهموا جنسيات معينة بنشر الجرب، منها جنسيات عربية.

ويشهد تويتر في الأيام الأخيرة تنامي موجة العنصرية في قطر ضد المقيمين، ووصل الأمر إلى حد المطالبة بترحيلهم.

واتهم بعضهم المقيمين من جنسية عربية بقلة النظافة، فيما قال البعض عن مقيمين آخرين إنهم "يدعون إلى الفسق والشذوذ".

يُذكر أن بعض الإعلاميين القطريين انخرط في حملة تكذيب عبر هاشتاق #تفشي_الجرب_في_قطر، وأن الأمر إشاعة.