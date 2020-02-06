شكرا لقرائتكم ترمب يكشف.. لماذا صوت رومني ضده في مجلس الشيوخ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب فيديو على حسابه في "تويتر" يكشف فيه تصريحات للسيناتور الجمهوري ميت رومني وهو يمتدح الرئيس ترمب بعد انتخابه رئيساً، واصفاً الاجتماع معه في فندقه بأنه بنّاء، كما قال في تصريحات سابقة بعد فوز الرئيس ترمب بالرئاسة 2016، قائلاً إنه الرجل الذي سيقود أميركا لمستقبل أفضل.

وبحسب الفيديو، تأتي هذه التصريحات بعد تقارير تحدثت عن أن الرئيس ترمب يفكر في تعيين السيناتور ميت رومني وزيرا للخارجية الأميركية، لكن ترمب صرف النظر عن رومني، وهو الأمر الذي دفع الأخير للانقلاب على الرئيس.

ووصفته شبكة "سي إن إن" بأنه الرجل الذي يقاوم توجه الرئيس ترمب بحسب الفيديو.

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واتهم الفيديو، الذي نشره ترمب، ميت رومني بشكل ضمني بأنه عميل سري للديموقراطيين دأب على تسريب الأخبار لوسائل الإعلام.

وسخر ترمب مؤخرا من خسارة ميت رومني أمام باراك أوباما بشكل كبير، ثم قدم مقارنة لفوزه العريض أمام منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016، ليُظهر حجم فشل ميت رومني ونجاح ترمب، في مقارنة ضمنية واضحة تُظهر غيرة ميت رومني من نجاح الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وصوت السيناتور ميت رومني لصالح إدانة الرئيس ترمب في إحدى مواد العزل تحت بند إساءة استخدام السلطة. وبذلك يصبح السيناتور الوحيد في تاريخ أميركا الذي يصوت ضد حزبه ويطالب بإزاحة رئيسه من السلطة.