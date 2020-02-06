القيادة العامة للجيش السوري: رتل عسكري تركي دخل سوريا بغطاء إسرائيلي

اعلنت ​القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة​ السورية انه في تمام ​الساعة​ 2.00 من فجر اليوم وبتزامن فاضح مع العدوان الجوي الإسرائيلي بل وبغطاء منه دخل رتل ​عسكري​ تركي يضم عدداً من الآليات والمدرعات، وتم العبور من منطقة أوغلينار باتجاه الداخل السوري حيث تم الانتشار على خط بين بلدات بنش ـ معرة مصرين ـ تفتناز بهدف حماية ​الإرهاب​يين وعلى رأسهم ​جبهة النصرة​ وعرقلة تقدم ​الجيش السوري​ ومنعه من إكمال ​القضاء​ على الإرهاب المنظم الذي يحاصر المدنيين في ​محافظة إدلب​ ويتخذهم رهائن ودروع بشرية لديها.

واكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة انها إذ تتابع مهامها الوطنية في الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين، فإنها تؤكد في الوقت نفسه استعداد الجيش السوري وتصميمه على التصدي للعدوان مهما اختلفت تسمياته وأشكاله، ولن تفلح الجهود الإسرائيلية والتركية المتزامنة وكل من يدعم الإرهاب التكفيري المسلح في ثني جنودنا الميامين عن متابعة مهامهم الميدانية حتى يتم تطهير كامل التراب السوري من رجس التنظيمات الإرهابية المسلحة.