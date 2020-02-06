وقفات احتجاجية سودانية تطالب اسقاط البرهان ورفض التطبيع

شارك المئات من السودانيين، في وقفة احتجاجية بالعاصمة الخرطوم، رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي، وللمطالبة بـ”إسقاط” رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، على خلفية لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أوغندا.

وقد رفض "تجمع المهنيين السودانيين" اللقاء واعتبره "تجاوزا خطيرا للسلطة الانتقالية والوثيقة الدستورية"، كما اعتبرت قوى إعلان الحرية والتغيير، أن اللقاء يشكل "تجاوزا كبيرا للسلطة التنفيذية".​​​​​​​