الجيش السوري: التصعيد العدواني الإسرائيلي لن يتمكن من إنقاذ التنظيمات الإرهابية التي تنهار في إدلب

أفاد مصدر ​عسكري​ سوري لوكالة "سانا" بأن وسائط دفاعنا الجوي تصدت فجر اليوم الخميس الواقع في 6-2-2020 لموجتين من العدوان الجوي بدأت الموجة الأولى في تمام ​الساعة​ 1.12 واستهدفت بعض مواقعنا العسكرية في محيط دمشق، وبدأت الموجة الثانية في تمام الساعة 1.41 واستهدفت مواقع عسكرية في محيط درعا و​القنيطرة​ و​ريف دمشق​ بعدد من ​الصواريخ​ التي أطلقتها الطائرات الحربية الإسرائيلية من فوق ​جنوب لبنان​ و​الجولان​ المحتل.

واوضح المصدر العسكري إن يقظة رجال دفاعنا الجوي ساهمت في تدمير أعداد كبيرة من الصواريخ المعادية، وأسفر العدوان عن إصابة ثمانية مقاتلين بجراح وأضرار بالماديات وتمت متابعة النتائج والتداعيات على مدار اللحظة.

وأضاف المصدر إن ​القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة​ تؤكد أن هذا التصعيد العدواني الإسرائيلي لن يتمكن من إنقاذ التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تنهار في إدلب وغرب حلب تحت ضربات رجال ​الجيش​ العربي السوري.