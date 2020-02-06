المرصد: مقتل 12 عنصرا من قوات موالية لإيران في القصف الإسرائيلي قرب دمشق

أفاد "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" عن "مقتل 12 عنصرا من قوات موالية ل​إيران​ في القصف الإسرائيلي قرب دمشق"، مشيرا إلى أن "القصف استهدف منطقة الكسوة جنوب غرب دمشق ومنطقة إزرع بمحافظة درعا في جنوب البلاد، وان القتلى هم من السوريين وغير السوريين".

وكانت وكالة "سانا" افادت بأن "الدفاعات الجوية السورية تصدت بعد منتصف الليل لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف محيط دمشق والمنطقة الجنوبية وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها"، مبينة أن ظكالعدوان الإسرائيلي تم على عدة موجات حيث أطلقت طائرات العدو الإسرائيلي عدة صواريخ من فوق الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان استهدفت مناطق الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد وجنوب إزرع وأن دفاعاتنا الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها".