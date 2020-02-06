مادورو: غوايدو سيجلب الإخفاق وسوء الحظ لترامب

أشار الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، إلى أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يأخذ ​الولايات المتحدة​ نحو صراع كبير مع ​فنزويلا​"، داعياً "القطاعات النزيهة في الولايات المتحدة إلى مواجهة ​سياسة​ ترامب".

وفي تصريح صحافي، أكد مادورو "أن دعم الرئيس الأميركي لزعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​ يمثل إخفاقاً لترامب، وأن غوايدو سيجلب سوء الحظ للرئيس الأميركي".

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من “عواقب وخيمة” إذا ما حاول التدخل في مسار عودة زعيم المعارضة خوان غوايدو، إلى فنزويلا بعد زيارته ​البيت الأبيض​.