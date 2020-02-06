مصدر في الحكومة الإماراتية لـCNN: البيت الأبيض استضاف لقاء بين مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين

ذكر مصدر في ​الحكومة​ الإماراتية لـ"CNN" استضافة ​البيت الأبيض​ لاجتماع بين ​ممثلين​ عن دولة ​الإمارات العربية المتحدة​ و​إسرائيل​ في كانون أول الماضي.

ولم يكشف المصدر فحوى الاجتماع في حين رفض المسؤولون الإسرائيليون التعليق على الأمر.

وكان موقع "Axios" أول من نشر تقريرا حول الاجتماع، ونقل تصريحات عن مسؤولين أميركيين قالوا إن المحادثات عُقدت لتنسيق الموقف السياسي ضد ​إيران​.

ولم تؤكد ​أميركا​ عقد الاجتماع أو تكشف عن ​تفاصيل​ حوله، إذ قال مسؤول أميركي: "في الوقت الذي تشجع فيه ​الولايات المتحدة​ توسيع العلاقات بين حلفائنا الرئيسيين وشركائنا في ​الشرق الأوسط​، لن نكشف عن تفاصيل حول مفاوضات دبلوماسية خاصة، وليس لدينا ما نُعلن عنه"، على حد تعبيره.

ولا ترتبط الإمارات وإسرائيل بعلاقات دبلوماسية، لكن الفترة الماضية شهدت بعض مؤشرات التقارب، بما في ذلك زيارة وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف إلى أبوظبي في تشرين أول من عام 2018، وزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى العاصمة الإماراتية الصيف الماضي.