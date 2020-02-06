سلطات السعودية تعلق السفر إلى الصين للوقاية من "كورونا"

علقت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين، تنفيذا للإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة للوقاية من فيروس "كورونا".
ولفتت مديرية الجوازات إلى أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين، وفي حال ثبوت مخالفة أحد المقيمين لتعليق السفر للصين، فلن يسمح له بالعودة للمملكة.
وكانت الصين أعلنت أن الأرقام التي تم تسجيلها أمس الأربعاء تظهر ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا"، حيث بلغت حالات الوفيات 563 حالة وتم تسجيل 28018 مصابا، فيما غادر 1153 شخصا المستشفى.
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