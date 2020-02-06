دائرة الجوازات السعودية تبدأ إجراءات تعليق زيارات المواطنين إلى الصين

أعلنت دائرة الجوازات في ​المملكة العربية السعودية​ أنها بدأت بإجراءات تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى ​الصين​ تنفيذًا للإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة للوقاية من ​فيروس كورونا​ الجديد. إضغط للمزيد

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