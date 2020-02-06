تطور إشكال بين أشخاص من عائلة من بلدة ببنين وطاقم قسم الطوارئ في مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا على خلفية عدم توفر سرير لمعالجة طفل مريض، الى تضارب اصيب بنتيجته حارس الأمن في المستشفى محمود ز. وابنه أحمد الذي اصيب اصابة بليغة خلال محاولتهما حماية الطاقم الطبي.
وقد حضرت القوى الأمنية والنائب وجيه البعريني وساهم بتهدئة الامور واعادة الهدوء، وأشار بعد اجتماعه مع مدير المستشفى إلى أن "ما يهمنا اليوم هو التعقل وإبعاد البلاء والدماء عن أهلنا ومنطقتنا، ونحن حريصون على كل أبناء عكار وحماية مؤسساتنا".
وأبلغ البعريني عائلة الشاب المصاب أنه سيتم نقل ابنهم الى مستشفى النيني في طرابلس لمعالجته.
كانت هذه تفاصيل خبر البعريني بتهدئة اشكال مستشفى الراسي: ما يهمنا هو التعقل وإبعاد البلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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