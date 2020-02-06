الطقس يتحوّل الى متقلّب بعد ظهر اليوم بانتظار وصول المنخفض KARIM

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر اليوم الخميس حيث يتحوّل الى متقلّب بانتظار وصول المنخفض الجوّي "KARIM" اعتبارً من ظهر يوم الجمعة والذي يحمل معه أمطار،عواصف رعدية،رياح قوية وكتل هوائية شديدة البرودة مما يؤدي الى تساقط الثلوج على مستويات منخفضة.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ٦٥ كم/س، يتحول تدريجيًا بعد الظهر الى غائم جزئياً فغائم مع ضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة ليلاً، تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق.
الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار متفرقة أحياناً ومن المتوقع ان تشتدّ غزارتها اعتباراً من بعد الظهر مع وصول المنخفض الجوّي "KARIM" وتكون مصحوبة بعواصف رعدية خاصة في المناطق الجنوبية كما تشتدّ سرعة الرياح التي تصل ال ٨٥ كم/س خاصة شمال البلاد مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر لحدود ٤ أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس ال ١١٠٠ متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية والشمالية.
السبت: غائم اجمالاً مع انخفاض اضافي وملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار غزيرة أحياناً وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها لحدود ٩٠ كم/س خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر الى ٥ أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس ال 700 متر خاصة في المناطق الداخلية والشمالية ، نحذر من تساقط اللوحات الاعلانية وسلوك الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج.
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