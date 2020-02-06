حمد حسن يستقيل من رئاسة اتحاد بلديات بعلبك

قدم وزير ​الصحة​ ​حمد حسن​ استقالته من رئاسة اتحاد بلديات ​بعلبك​ لدى ​محافظ​ بعلبك ​بشير خضر​، بناء على المادة 26 من قانون البلديات التي لا تجيز الجمع بين رئاسة أو عضوية المجلس البلدي وتولي منصب وزاري. وقد قبل محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر استقالته.

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