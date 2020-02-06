بوغدانوف استقبل السفير اللبناني في روسيا وبحث معه تطور الأوضاع في لبنان

استقبل نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا السيد ميخائيل بوغدانوف سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى روسيا الاتحادية السيد شوقي بو نصار، وجرى تبادل الآراء حول تطور الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
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