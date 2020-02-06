بوغدانوف استقبل السفير اللبناني في روسيا وبحث معه تطور الأوضاع في لبنان

استقبل نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​الشرق الأوسط​ و​أفريقيا​ السيد ​ميخائيل بوغدانوف​ سعادة سفير ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية لدى ​روسيا​ الاتحادية السيد ​شوقي بو نصار​، وجرى تبادل الآراء حول تطور الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط. إضغط للمزيد

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