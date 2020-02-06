تساءل النائب ​جميل السيد​ عن موعد سجن المتهمين بالقرار القضائي ضد تمديد وزير الإتصالات السابق ​محمد شقير​ لشركات الخليوي. وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار السيد إلى أنه "البارحة صدر قرار قضائي ضد تمديد شقير لشركات الخليوي خلافاً للقانون، وكانت لنا مواقف متكررة تدينه، وتؤكد أن قراره يُخْسِر ​الدولة​ ملايين ال​دولار​ات، وأن شركتي تاتش وألفا كانت من أركان ​الفساد​ المالي والسياسي وكبّدت الدولة ما يفوق ملياري دولار، والبلد في حالة أفلاس، فمتى السجون لهؤلاء؟!".

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كانت هذه تفاصيل خبر جميل السيد عن المتهمين بالتمديد للخليوي: متى السجون لهؤلاء؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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