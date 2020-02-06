علامة: المطلوب من الحكومة رسم خارطة طريق لعملية الإنقاذ الإقتصادي

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "المطلوب من ​الحكومة​ رسم خارطة طريق لعملية الإنقاذ الإقتصادي والمعيشي وإيجاد الحلول السريعة لوقف إذلال المواطنين وتحويل المودعين والموظفين و​العمال​ الى متسولين أمام ​المصارف​ والصرافين في سعيهم لتحصيل حقوقهم المكتسبة".

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