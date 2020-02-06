جريح جراء حادث صدم على طريق سبينس- الجناح

نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً من التابعية السورية الى مستشفى بيروت الحكومي أصيب جراء تعرضه ل​حادث صدم​ وقع على طريق سبينس في منطقة الجناح.

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