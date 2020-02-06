خارجية الصين:فبركة الأخبار حول كورونا وترويجها أخطرمن الفيروس بحد ذاته

دعت ​وزارة الخارجية الصينية​ إلى عدم تصديق ما يروج عن فيروس "كورونا"، وأكدت أنها تتبع نهجا مسؤولا ومنفتحا بخصوص انتشار هذا الفيروس.

وأوضحت ان "​السلطات الصينية​ تنشر المعلومات بهذا الخصوص في وقتها"، مضيفة أن ما ينشر حول فيروس "كورونا" أخطر من الفيروس بحد ذاته.

وأضافت "إننا لفتنا الانتباه إلى بعض الشائعات والكذب حول الوضع على خلفية انتشار المرض، وهو أخطر من الفيروس بحد ذاته. ربما لاحظتم أن المدير العام ل​منظمة الصحة العالمية​ قد أعرب عن أمله مؤخرا في ألا تصدق جميع الأطراف هذه الشائعات وتنشرها".