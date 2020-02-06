أبو سعيد: إسرائيل ما زالت تًصرّ على إنتهاكات القرارات الدولية

أكد مفوّض ​الشرق الأوسط​ للجنة الدولية لحقوق ​الإنسان​ السفير ​هيثم ابو سعيد​ أن الكيان ال​إسرائيل​ي ما زال مصراّ على ممارسة المزيد من الإنتهاكات للقرارات الدولية وآخرها الفصف الذي طاول مواقع في ​سوريا​ وإستهدافه لمواقع في غزّة طاولت المدنيين.

ولفت إلى انه هناك دعوة قضائية دولية ستقام أمام ​محكمة​ الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل لجرائمها ضد الإنسانية في غزة وها هي اليوم تضرب بعرض الحائط بهذا الأمر، مرتكبةً المزيد نت الإنتهاكات والجرائم.