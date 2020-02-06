أكد مفوّض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير هيثم ابو سعيد أن الكيان الإسرائيلي ما زال مصراّ على ممارسة المزيد من الإنتهاكات للقرارات الدولية وآخرها الفصف الذي طاول مواقع في سوريا وإستهدافه لمواقع في غزّة طاولت المدنيين.
ولفت إلى انه هناك دعوة قضائية دولية ستقام أمام محكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل لجرائمها ضد الإنسانية في غزة وها هي اليوم تضرب بعرض الحائط بهذا الأمر، مرتكبةً المزيد نت الإنتهاكات والجرائم.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو سعيد: إسرائيل ما زالت تًصرّ على إنتهاكات القرارات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.