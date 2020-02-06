الدفاع المدني: حريق اطارات غير صالحة على الطريق الدولية في شتورا

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن قيام عناصرها بإخماد حريق شب في اطارات غير صالحة على الطريق الدولية في ​شتورا​ عند مفترق قب الياس-البقاع. إضغط للمزيد

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