الراعي من المطار: لا نريد توطين الفلسطينيين ولا السوريين

أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في تصريح من المطار قبيل سفره إلى روما، أنه سيتطرق خلال لقائه مع قداسة البابا فرنسيس إلى موضوع التوطين، "لأن هذه نقطة أساسية وموجودة في الدستور، ونحن لا نريد توطين الفلسطينيين ولا السوريين، لأنهم شعوب لها تاريخها وثقافتها، ولا بد من عودتهم".
وقال: "علينا أن نظهر الاهتمام بمؤسساتنا الدستورية والحكومة، إحداها هي السلطة الإجرائية، لأنه في حال عدم وجود مؤسسات دستورية، فهذا يعني الشلل في الدولة".
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