الراعي من المطار: لا نريد توطين الفلسطينيين ولا السوريين

أعلن ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في تصريح من ​المطار​ قبيل سفره إلى روما، أنه سيتطرق خلال لقائه مع قداسة ​البابا فرنسيس​ إلى موضوع ​التوطين​، "لأن هذه نقطة أساسية وموجودة في ​الدستور​، ونحن لا نريد توطين ​الفلسطينيين​ ولا السوريين، لأنهم شعوب لها تاريخها وثقافتها، ولا بد من عودتهم".

وقال: "علينا أن نظهر الاهتمام بمؤسساتنا الدستورية و​الحكومة​، إحداها هي ​السلطة​ الإجرائية، لأنه في حال عدم وجود مؤسسات دستورية، فهذا يعني الشلل في ​الدولة​".

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