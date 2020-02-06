دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters البيت الأبيض يصف تبرئة ترامب في المساءلة "بالإبراء التام" واشنطن (رويترز) - أشاد البيت الأبيض بالتصويت الذي أجراه مجلس الشيوخ الأمريكي وبرأ فيه ساحة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يوم الأربعاء ووصف عملية المساءلة بأنها "حملة... قامت على سلسلة من الأكاذيب". وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في بيان "اليوم، انتهت محاولة المساءلة المختلقة التي حاكها الديمقراطيون بإبراء تام لذمة الرئيس دونالد جيه ترامب. وكما كنا نقول طوال الوقت، هو ليس مذنبا". (إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

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