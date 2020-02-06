شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزيرين لتخفيض أسعار الكهرباء لدعم الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى الكهرباء والصناعة، بشأن تخفيض أسعار الطاقة لاسيما الكهرباء لجذب الاستثمار فى المجال الصناعى، وقالت النائبة إن الصناعة المصرية هى عماد الاقتصاد المصرى، وتلقى قبول واهتمام من القيادة السياسية، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أعطى الصناعة المصرية أولوية ضمن اهتمامات الدولة المصرية، مضيفة : "لكن لا تزال تعانى الصناعة المصرية من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، ما يتطلب معه استراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها".

وأكدت النائبة هالة أبو السعد، أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة لا سيما الكهرباء، وتابعت: "فنجد أن أسعار الكهرباء فى المصانع أعلى من المعدلات الدولية، وهناك دول عديدة خاصة على المستوى العربى والأفريقى تنخفض فيها أسعار الكهرباء للمصانع بشكل ملحوظ مقارنة بمصر".

وأوضحت: "على سبيل المثال فإن تعريفة الكهرباء للمصانع فى مصر 7 سنت وهو أعلى من المعدلات فى الدول الأخرى، فطبقا لأحدث الدراسات، نجد أنه فى الجزائر 2.1 سنت، وأثيوبيا 3.6 سنت، وتركيا 3.5، وغير ذلك الكثير".

وطالبت النائبة هالة أبو السعد، بضرورة تقييم وتعديل تكلفة الطاقة الكهربية للمصانع فى مصر كى تكون البيئة مهيأة لجذب الاستثمارات، وتشغيل العديد من المصانع دون أن تُرهق بتكلفة الطاقة، وتوفير نظرة جادة من الحكومة فى التعامل مع المستثمرين المصريين، لافتة إلى أنه يجب إعطاؤهم التسهيلات حتى يستطيعوا ضخ استثمارات لنمو الاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل فى ظل مناخ مناسب.