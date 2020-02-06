شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة للصحة والتضامن لسرعة الانتهاء من قاعدة بيانات ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب خالد حنفى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرتى الصحة والتضامن، بشأن قاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، التى من المفترض أن تستخدم فى تخطيط وتنفيذ ومتابعة تقديم الخدمات الصحية المختلفة، وعدم الانتهاء منها حتى هذه اللحظة على الرغم من صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى خرج للنور منذ فترة وصدرت اللائحة التنفيذية وعلى الرغم من ذلك لم يدخل القانون حيز التنفيذ باشكل المنوط به.

وطالب عضو مجلس النواب بسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات اللازمة، حتى يتسنى للقائمين على تفعيل القانون تطبيقه بالشكل اللازم على أرض الواقع، وحصول ذوى الاحتياجات الخاصة على حقوقهم المكتسبة التى وردت فى القانون، خاصة أن 90% من الحقوق المنصوص عليها فى التشريع مرتبطة ارتباط وثيق بضرورة استخراج بطاقة الخدمات التى لن تخرج قبل الانتهاء من قاعدة البيانات فى المقام الأول.

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واقترح عضو مجلس النواب سرعة الانتهاء من قاعدة البيانات حتى يتم منح الحالات شديدة الحاجة لبطاقة الخدمات التى بموجبها يحصلون على حقوقهم المكتسبة، على أن يتم بالحالات الأشد احتياجات على ان يكون هناك جدول زمنى على سبيل المثال من خلاله يتم منح ذوى الاحتياجات هذه البطاقة وفقا للأولوية، وذلك فى حال عدم القدرة على تسليم كافة الأسخاص هذه البطاقة، متابعا:" علينا أن نبدأ فى التفعيل الحقيقى لتخفيف معاناة المواطنين وتسهيل حصولهم على حقوقهم.

ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب" لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها ".

وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً 203 من هذه اللائحة.