الجزار والسعيد يناقشان الخطة الاستثمارية الجديدة لوزارة الإسكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

ناقش الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اليوم الخميس، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالي (2020 - 2021)، بحضور قيادات جميع القطاعات بوزارة الإسكان.

وقال الجزار - في بيان اليوم - إن مشروعات الإسكان، ومياه الشرب، والصرف الصحي، تمثل احتياجات أساسية للمواطنين، لتحقيق جودة الحياة لهم، حيث تهدف الوزارة إلى إتاحة الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية طلبات جميع شرائح المجتمع، وكذا تحسين خدمات مياه الشرب، ورفع نسب تغطية خدمات الصرف الصحي، لا سيما بالمناطق الريفية، حيث تم رفع النسبة بالمناطق الريفية من 12% عام 2014 إلى نحو 38% حالياً.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن قطاعات الإسكان والمرافق، من أهم القطاعات العاملة بالدولة، ولها أولوية كبيرة في الخطة الاستثمارية للدولة، لأن المشروعات التي تنفذها تلك القطاعات تحقق جودة الحياة للمواطنين، وهو ما يتماشى مع برنامج الحكومة، كما أنها توفر العديد من فرص العمل.

واستعرض قيادات القطاعات المختلفة بوزارة الإسكان، الخطط الاستثمارية الخاصة بكل قطاع، والمشروعات المختلفة التي يجرى استكمالها، أو سيتم تنفيذها، لتلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.​