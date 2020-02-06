أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس 6-2-2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: استقرت أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس. وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و5.% جنهي، وسعر كيلو البطاطس بين 2 و3.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه. ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور. أسعار الخضروات: الطماطم بين 2 و5.5 جنيه. البطاطس بين 2 و3.5 جنيه. البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه. الكوسة بين 3 و6 جنيهات. الفاصوليا بين 7 و10 جنيهات. الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات. الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات. Advertisements الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات. الملوخية بين 4 و6 جنيهات. الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات. القلقاس بين 4 و7 جنيهات. أسعار الفاكهة: البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات. البرتقال السكري بين 2 جنيه و4 جنيهات. البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات. اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه. الليمون البلدي بين 5 و11 جنيها. الفراولة بين 4 و9 جنيهات. الموز البلدي بين 5 جنيهات.

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