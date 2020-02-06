محافظ القاهرة: إزالة 12 عقارًا بمنطقة السحيلة بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بدء أعمال الإزالة بمنطقة السحيلة بنطاق حي مصر القديمة وحصر قاطني العقارات بها وتسكينهم بمنطقة الأسمرات. وقالت جيهان، في بيان، اليوم الخميس، إنه تم إخلاء 12 عقارًا تمهيدًا لإزالتهم، وبلغ عدد الأسر المستحقة 53 أسرة، كما تم تدبير سيارات من قبل المحافظة لنقل المتعلقات الشخصية للأسر الجاري تسكينها.

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