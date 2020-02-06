يوم علمي حول الوقاية من "فيروس كرونا" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

نظمت مستشفى التضامن بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، يوم علمي، صباح اليوم الخميس، حول الوقاية من "فيروس كرونا".

وأشار دكتور مصطفى شعبان، مدير المستشفى، إلى أنه من منطلق الحرص على معرفة كل ما هو جديد في عالم الصحة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بناء على توجيهات دكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جرى تنظيم يوم علمي للأطباء والصيادلة والتمريض وأعضاء فريق مكافحة العدوى بالمستشفى.

وتضمن اليوم محاضرات عن "فيروس كرونا" حول كيفية انتقاله وطرق الوقاية منه، مضيفًا أن المحاضرات ألقاها كل من الدكتورة شيماء مصطفي، أخصائي الطب الوقائي، ودكتور عمرو الحسيني الذي تحدث عن أحد المضادات الحيوية وجرعاتها.