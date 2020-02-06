قبل ساعات من تصويتٍ نهائي على عزله، ترامب يستعرض إنجازاته في خطاب "حالة الإتحاد"

وكالات- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس، الثلاثاء 4 فيفري 2020، إن إدارته تعمل على إنهاء حروب واشنطن في الشرق الأوسط للحفاظ على حياة الأمريكيين، مشددا على أن إدارته تحمي الأمن القومي لبلاده بقوة.

جاء ذلك في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه ترامب من على منبر مجلس النواب في جلسة مشتركة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك قبل ساعات من تصويت نهائي في ختام محاكمته برلمانيا في مجلس الشيوخ بتهمتي إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وأضاف ترامب أنه "قبل 3 سنوات (بداية توليه الرئاسة) أطلقنا العودة الأمريكية العظيمة، فالرواتب زادت، والفقر والجريمة تقل، والثقة ترتفع وبلدنا الآن يزدهر ويُحترم بشدة مرة أخرى".

وتابع "أعداء الولايات المتحدة الأمريكية يفرون وأموالنا تزداد، وسنوات التخلف الاقتصادي انتهت، فدولتنا كانت تستغل بالماضي من العديد من الأمم وهذه الأيام قد ولت، فحطمنا عقلية التراجع الأمريكي في 3 سنوات، نحن نتقدم للأمام بوتيرة لو تكن تتخيل من قبل ولن نعود للخلف مرة أخرى".

واستطرد الرئيس الأمريكي قائلا "إقتصادنا هو الأفضل وجيشنا تم إعادة بنائه ولا يوجد قوة مثلنا في العالم”، موضحا أنه “جرى استثمار 2.2 تريليون دولار في بناء الجيش".

وأوضح أنه وفر 7 ملايين وظيفة منذ انتخابه، ومعدل البطالة في عهده هو الأقل فى تاريخ أمريكا، مشددا على أن الرواتب والوظائف ازدادت خلال السنوات الأخيرة، بينما تراجعت معدلات الفقر.

وبيّن أن "العديد من الشباب الأمريكيين حصلوا على وظائف، كما انضم أكثر من 5 ملايين أمريكي للعمل"، متابعا "البورصة الأمريكية ازدهرت، وأمريكا مستقلة الآن فى مجال الطاقة، كما عملت على بناء 12 ألف مصنع بالبلاد".

وأفاد أن الولايات المتحدة تتقدم للأمام، وأن حال الاتحاد أقوى من أي وقت مضى، بعد 3 سنوات من توليه المنصب، لافتا إلى أن برنامجه يميل إلى العمال والعائلات والولايات المتحدة بشكل عام.

ترامب تابع "نحن نتقدم بتفاؤل ونسمو بمواطنينا من كل عرق ولون وديانة وأصول عرقية (..) قمنا بتوفير 7 ملايين وظيفة. خمسة ملايين أكثر من توقعات الحكومة خلال الإدارة السابقة".

وأردف "معدل البطالة بالنسبة للأمريكيين الأفارقة واللاتينيين والآسيويين وصل لأدنى مستوى في التاريخ"، كما لفت إلى أن الفقر وصل بين الأمريكيين من أصول إفريقية إلى أدنى مستوياته.

وأضاف "منذ انتخابي.. الأجور التي حصل عليها الخمسون في المئة الأدنى ازدادت. وبعد عقود من الدخول منخفضة الأجور ترتفع بسرعة حتى للعمال ذوي الدخل المنخفض الذين شهدوا أكثر من 60 في المئة زيادة في أجورهم منذ انتخبت".

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في السياق ذاته لفت إلى أن "معدل الدخل للأسر وصل إلى أعلى مستوى له في تاريخ هذه البلاد".

وتابع "منذ انتخابي قبل 3 سنوات لم يعد 10 ملايين مواطن أمريكي بحاجة إلى الإعانات الاجتماعية"، مؤكدا أن الاقتصاد الأمريكي في أحسن أحواله.

وتطرق ترامب أيضا إلى حالة انتعاش في البورصة شهدها عهده "منذ انتخابي البورصة الأمريكية ازدادت وأضافت تريليونات الدولارات إلى ثروة هذه البلاد. هذا سجل لم يتوقع أحد أنه ممكن".

وأردف الرئيس قائلا "نعمل على بناء المجتمع الأكثر ازدهارا في العالم"، مؤكدا أن إدارته عملت على تحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل وخفض الضرائب.

وعن التوترات التجارية مع بكين، قال الرئيس الأمريكي إنه "وقع اتفاق مع الصين يدافع عن العمال الأمريكيين وفتح أسواقا ضخمة للمنتجات الأمريكية".

واستدرك قائلا "سعيت لاستعادة قوة الاقتصاد وكافحت من أجل اتفاقيات اقتصادية منصفة ولدينا حاليا أفضل علاقة تجارية مع الصين رغم استغلالها أمريكا لعقود".

وعن الأزمة في فنزويلا قال ترامب إنّ "طغيان" الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو سيتمّ "تحطيمه".

واعتبر أنّ "مادورو زعيم غير شرعي، طاغية يُعامل شعبه بوحشيّة"، مشدّدًا على أن الرئيس الشرعي للبلاد هو رئيس البرلمان خوان غوايدو.

وشدد على أن "الاشتراكية تدمر الأوطان والديمقراطية تحمي الأرواح"، مؤكدا على أنه لن يسمح للاشتراكية بالقضاء على نظام الرعاية الصحية لـ180 مليون أمريكي.

وطالب الرئيس الأمريكي في خطابه الكونغرس بتمرير قرار يحظر الرعاية الصحية للمهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة.

وخطاب حالة الاتحاد هو خطاب سنوي يلقيه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي (مجلسي النواب والشيوخ) في مبنى الكابيتول.