أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم الخميس، عن تخفيض الرسوم المفروضة على البضائع المستوردة من الولايات المتحدة بمقدار النصف ابتداء من الـ 14 من الشهر الجاري.
بكين - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة المالية الصينية المنشور على موقعها: "تعديل الرسوم على البضائع، التي فرضت عليها رسوم بنسبة 10 في المئة في الأول من سبتمبر 2018وتخفيضها إلى 5 في المئة، وتعديل الرسوم على البضائع التي فرضت عليها رسوم بنسبة 5 في المئة لتنخفض إلى 2.5 في المئة، وذلك ابتداء من يوم 14 فبراير"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وأضاف البيان: تأمل الصين في أن يتمكن الطرفان من الالتزام
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع الصين في البيت الأبيض في الـ15 من شهر يناير الماضي.
وبموجب اتفاق التجارة، ستخفض واشنطن بعض الرسوم الجمركية على واردات من الصين مقابل زيادة بحوالي 20 مليار دولار في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والمصنعة والطاقة الأمريكية على مدار العامين القادمين.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تخفض الرسوم على البضائع الأمريكية بمقدار النصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.