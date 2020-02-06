ارتفاع عدد ضحايا حادث طائرة إسطنبول لـ3 قتلى و179 إصابة

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة الركاب أثناء هبوطها العنيف في مطار "صبيحة

غوكشن" بمدينة إسطنبول، لثلاث وفيات، و179 إصابة.

وفي وقت سابق الأربعاء، تحطمت طائرة ركاب مدنية تابعة

لشركة تركية خاصة، قادمة من ولاية إزمير، عقب هبوطها بشكل عنيف في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول، ما أدى لانشطارها إلى 3 أجزاء، وإصابة راكبين بداخلها، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.